Funerali del principe Filippo, il feretro viaggerà su una Land Rover disegnata da lui stesso

Londra – Si terranno domani, sabato 17 aprile, i funerali del principe Filippo di Edimburgo, scomparso il 9 aprile all’età di 99 anni (leggi qui).

La cerimonia, che avrà luogo a partire dalle ore 15 (le 16 in Italia) nella St George’s Chapel di Windsor, sarà celebrata dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, che nella stessa cappella ufficiò, nel maggio del 2018, il matrimonio di Henry e Meghan. In Italia sarà trasmessa da SkyTg24 e da Rai 1 (leggi qui).

A causa della pandemia di Covid-19 – e considerate le ultime volontà del defunto, che desiderava un commiato “di basso profilo” -, il consorte di Elisabetta II (che aveva sposato nel 1947, cinque anni prima che venisse incoronata regina) non avrà una camera ardente, né funerali di Stato.

Il feretro, che al momento si trova in una cappella privata del Castello di Windsor, sarà trasportato alla St George’s Chapel da una Land Rover disegnata da Filippo stesso e accompagnato da una processione che durerà appena otto minuti e che sarà così organizzata: in testa ci saranno i granatieri britannici, poi i più illustri membri dell’esercito, quindi la Royal Family e, infine, la Regina, a bordo dell’auto di Stato (una Bentley). La bara sarà accolta dall’inno nazionale.

Solo i membri della famiglia, però, entreranno nella cappella: gli altri, invece, resteranno fuori. Elisabetta accederà alla St George’s Chapel da un’entrata separata. Alle ore 15 in punto l’intera nazione osserverà un minuto di silenzio.

Il principe Filippo sarà quindi interrato nella volta reale della cappella, dove riposano i sovrani Giorgio III, Giorgio IV e Guglielmo IV e che è già stato scelto come luogo di sepoltura anche dalla regina Elisabetta.

I membri della Royal Family che prenderanno parte alla cerimonia

Viste le restrizioni anti-Covid attualmente in vigore nel Regno Unito, al funerale potranno prendere parte soltanto trenta persone. Nelle ultime ore Buckingham Palace ha reso nota la lista ufficiale dei partecipanti, fra cui spiccano, oltre alla Regina, il principe Carlo e la consorte Camilla, la principessa Anna, il duca Andrea, il conte Edoardo, il duca William e la moglie Kate ed Henry (rientrato appositamente dagli Stati Uniti, ma senza Meghan Markle che, a causa della gravidanza, non ha ricevuto il permesso del medico per prendere l’aereo).

Tutti i figli e i nipoti del principe Filippo, dunque, parteciperanno alla cerimonia. Esclusi, invece, i piccoli della casata reale.

Il dress code: niente uniformi per non “imbarazzare” Henry?

Come previsto dal protocollo, i partecipanti indosseranno abiti scuri, anche coloro che – avendo servito nell’esercito britannico – sono soliti indossare uniformi militari.

Stando a quanto riportato da Sky News, la decisione si sarebbe resa necessaria a causa di “difficoltà nel decidere chi fosse autorizzato ad indossarle”. Di certo l’avrebbero indossata il principe Carlo e suo figlio William, ma probabilmente non Henry, che ha perso i suoi titoli militari. Secondo i media britannici, dunque, potrebbe trattarsi di una mossa studiata per non creare attriti o imbarazzi fra i membri della famiglia Windsor.

Lo stendardo di Filippo avvolgerà la sua bara

Ad avvolgere la bara del principe Filippo, la sua bandiera personale, il suo stendardo, in cui sono rappresentate le sue origini greche, il cognome della sua famiglia (Mountbattern) e i suoi titoli britannici.

Sullo stendardo è inoltre raffigurato il castello della città di Edimburgo, della quale è diventato duca sposando Elisabetta.

Non mancheranno le sue molteplici medaglie e decorazioni militari, fra cui una per il servizio svolto in Italia.

La fine del lutto nazionale, ma non di quello… reale

Il giorno dopo il funerale termineranno gli otto giorni di lutto nazionale. La famiglia reale, però, continuerà a portare il lutto per altre due settimane: ciò significa che i suoi membri prenderanno parte agli eventi e alle cerimonie ufficiali indossando una fascia nera.

