Il Papa: “Tanti bambini vivono in condizioni disumane: ci vergogniamo davanti a Dio”

Città del Vaticano – “Purtroppo, in questo mondo che ha sviluppato le tecnologie più sofisticate, ci sono ancora tanti bambini in condizioni disumane, sfruttati, maltrattati, schiavizzati, profughi. Di tutto questo noi ci vergogniamo davanti a Dio. #EndChildSlavery”. Lo scrive Papa Francesco in un tweet, postato in queste ore, sull’account @Pontifex, in occasione della Giornata mondiale contro la schiavitù infantile, promossa su iniziativa del Movimento Culturale Cristiano.

