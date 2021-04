Merce contraffatta e venditori abusivi, tutto sequestrato e donato ai poveri di Fiumicino

Fiumicino – Polizia locale e Guardia di Finanza in campo contro l’abusivismo. In due operazioni distinte, il personale della Polizia locale al comando della dottoressa Franchini e gli uomini delle Fiamme Gialle hanno bloccato rispettivamente carichi di ortofrutta e vestiario, destinati al mercato illegale.

In entrambi i casi sono scattati i sequestri, e la merce in questione sarebbe stata destinata alla distruzione. Ma visto il momento di particolare difficoltà che molte famiglie di Fiumicino stanno passando, si è ritenuto più utile destinare questi sequestri alle famiglie povere del territorio, fornendo alla Misericordia – che prepara la maggior parte dei pacchi alimentari e di sostegno alle famiglie – materiale da redistribuire ai meno fortunati (nella foto di copertina un carico di patate consegnato nella sede della Misericordia, a piazzale Mediterraneo).

“Stiamo monitorando la situazione – spiega la dott.ssa Franchini, riferendosi al commercio abusivo ortofrutticolo – perché riteniamo non siano casi isolati. Dietro all’arrivo in città di furgoncini che propongono generi ortofrutticoli senza aver alcun titolo per farlo, potrebbe esserci una vera organizzazione. Seguiamo la cosa a tutela della legalità e del commercio locale autorizzato”.

“Mi sento di ringraziare col cuore le forze dell’ordine – afferma Elisabetta Cortani, governatrice della Misericordia di Fiumicino – non solo per la generosa donazione in favore delle famiglie in difficoltà, ma per l’instancabile lavoro di controllo e prevenzione che silenziosamente e con grande dedizione effettuano ogni giorno”.

