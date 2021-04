Roma, festa di compleanno abusiva in un mini-appartamento: 15 universitari multati

Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata sono intervenuti all’interno di un mini-appartamento in un plesso universitario di via Passolombardo dove era stata segnalata la presenza di un gruppo di giovani che stavano festeggiando, in violazione delle norme anti Covid-19.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso 15 studenti universitari che stavano festeggiando un compleanno e li hanno identificati e successivamente sanzionati per la violazione della distanza di sicurezza interpersonale, per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e per la violazione del divieto di assembramento.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo