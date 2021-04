Roma, rapina a mano armata in villa: notte di terrore per Smalling

Roma – Nella notte in cui la As Roma vola in semifinale di Europa League (leggi qui), il difensore giallorosso Chris Smalling è vittima di una rapina in casa. Poco prima delle 5 del mattino, la moglie del calciatore ha allertato le forze dell’ordine dopo che tre uomini incappucciati erano entrati nella villa di Smalling, nel quartiere Appio Pignatelli.

I tre, armati di pistola, hanno sorpreso il calciatore nel sonno e lo hanno obbligato ad aprire la cassaforte. Minacciati e costretti a consegnare il contenuto della cassaforte, il calciatore e la moglie non sono però stati feriti e i banditi si sono dileguati con il bottino, che consiste in diversi gioielli in oro e tre Rolex. I rapinatori sono tuttora ricercati dai poliziotti intervenuti poco dopo.

(Il Faro online)