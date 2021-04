Roma, vendeva alcolici dopo le 18: chiuso un locale, multati tutti i clienti

Roma– I carabinieri della Stazione Roma Macao hanno disposto la chiusura per cinque giorni di un bar e sanzionato la titolare nonché diversi avventori per violazione delle disposizioni delle norme sul Covid-19.

La scorsa notte, transitando in via Castelfidardo, i carabinieri hanno constatato che la titolare dell’attività stava continuando a vendere alcolici oltre l’orario consentito dalle vigenti normative per la limitazione del contagio da Covid-19. La donna è stata sanzionata per un importo di 400 euro e il bar è stato chiuso.

Nello stesso contesto sono stati sanzionati cinque clienti, uno intento ad acquistare diverse bottiglie di alcolici e gli altri quattro mentre erano intenti a consumare in prossimità dell’esercizio commerciale, in violazione del divieto di permanenza in abitazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00.

