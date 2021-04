Scuola e università: dal 26 aprile tutti in presenza in zona gialla e arancione

Roma – Ritorno a scuola, in presenza per tutti gli alunni, dal 26 nelle zone gialle e arancioni, come annunciato dal premier Draghi in conferenza stampa: “Tutte le scuole riaprono in presenza in zona gialla e arancione. In zona rossa ci sono modalità per suddividere tra didattica in presenza e didattica a distanza”. Da quanto si apprende da Palazzo Chigi, la decisione è estesa anche alle Univeristà

Su un possibile ritorno di tutti gli studenti sui banchi, si è espresso questa mattina Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. “E’ l’auspicio condiviso, ma va verificato se esistano le condizioni tecniche e di sicurezza per poterlo fare”, ha detto, evidenziando che “i trasporti pubblici non sono ancora stati messi in sicurezza. Non ci risultano grossi progressi sul fronte monitoraggio e screening attraverso i tamponi rapidi di cui si era parlato. Né ci sono provvedimenti rispetto alla formazione delle classi ed alla riduzione del numero degli studenti, anche guardando a settembre. Vanno superate queste difficoltà di tipo tecnico” affinché l’ipotesi di un tutti in presenza a fine anno scolastico sia realizzabile. (fonte Adnkronos)