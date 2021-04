Tennis, Montecarlo amaro per Fognini: eliminato ai quarti

Montecarlo – Si ferma ai quarti di finale Fabio Fognini. Il campione in carica del Masters 1000 di tennis sulla terra rossa di Montecarlo ha alzato bandiera bianca con il norvegese Casper Ruud, che va in semifinale. L’azzurro è stato battuto in due set di un’ora e mezza.

Con il risultato di 6-4 6-3 Fognini lascia il torneo. Con lui anche Rafael Nadal è stato eliminato nel pomeriggio nell’incontro con Rublev. Lo spagnolo ha giocato in modo spettacolare, ma l’avversario è stato eccezionale. Per i due campioni sono due sconfitte difficili da accettare.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport