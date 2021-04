Torta al caffè: una gustosa e soffice prelibatezza

Cucina e Sapori – Un dolce prelibato, soffice e semplicissimo da fare: la Torta al caffè è adatta per ogni occasione in cui si vuole preparare una merenda o una colazione gustosa, ma si ha poco tempo a disposizione. Quante volte vogliamo fare una soprese alle persone che amiamo, a figlio, fratelli/sorelle o nipoti, ma con il lavoro e gli impegni vari non ci fermiamo un attimo? Questa torta facile e veloce conquisterà il palato di chi ama il caffè e il suo aroma caratteristico. E’ l’ideale per chiunque ami cucinare, ma non ha sempre parecchio tempo da dedicare alla cucina.

La ricetta della Torta al caffè

Ingredienti:

300 g di farina

3 uova

220 g di zucchero

12o ml di olio di semi

100 ml di latte

100 ml di caffè freddo amaro

16 g di lievito per dolci

Procedimento

Rompere le uova in una ciotola e sbatterle con un la frusta, unendovi lo zucchero. Aggiungere l’olio di semi, seguito dal latte. Setacciare la farina, unendola poco per volta, mentre si continua a mescolare energicamente tutto il composto. Aggiungere il lievito ed il caffè. Continuare a mescolare finché il composto non cambia colore. Versare il composto in una teglia (preferibilmente tonda con diametro di 24cm). Infornare in forno già caldo a 165° per 60 minuti. Dopo aver sfornato ed aver fatto freddare un po’, aggiungere una spolverata di zucchero a velo: la Torta al caffè è pronta per essere servita e gustata.

Se sei un vero appassionato, clicca qui per visitare www.fornelliditalia.it

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cucina e Sapori