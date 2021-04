Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Lo sbilanciamento dell’anticiclone verso l’Europa settentrionale sarà l’elemento dominante anche durante il prossimo weekend, così come lo è in questi giorni di metà settimana. Rimanendo esteso dal Regno Unito fino alla Scandinavia continuerà a far affluire lungo il suo bordo inferiore un flusso di correnti fredde nordorientali che attraverseranno il Centro del Continente dirigendosi fin verso il Mediterraneo. Qui alimenteranno un vortice di bassa pressione che si prolungherà fino al Nord Africa e condizionerà l’andamento del tempo su molte delle nostre regioni. La depressione che stazionerà sul Mediterraneo, alimentata da correnti fredde in discesa dalle alte latitudini europee, influenzerà anche l’andamento del tempo sull’Italia, seppur in modo molto disomogeneo e ancora oggi, nonostante ci troviamo ormai a ridosso dell’evento, risulta difficile emettere una previsione precisa a livello spazio-temporale. In questo marasma di correnti cercheremo comunque di delineare il più possibile ciò che accadrà nei prossimi giorni.

METEO VENERDÌ 16 APRILE. Il fronte mediterraneo tende a risalire dalla Sicilia verso nord determinando un peggioramento anche in Sardegna e su parte del sud peninsulare, specie sul versante tirrenico, con qualche pioggia o rovescio in sconfinamento in giornata a Lucania e Salento; spruzzate di neve in Appennino dagli 800/1000m. Tendenza però ad attenuazione dei fenomeni su Sicilia e bassa Calabria con qualche schiarita in arrivo. Meglio sul resto d’Italia con tempo più soleggiato, salvo un po’ di variabilità sul versante adriatico centrale e al pomeriggio in Appennino, anche con qualche isolato fenomeno sul settore tosco-emiliano, nevoso dai 1000m. Condizioni più instabili al Nordovest con alcuni fenomeni sul Piemonte occidentale che al mattino saranno nevosi già dai 500/700m, in attenuazione in giornata con schiarite in estensione da est. Temperature in lieve aumento al Centro-Nord, ma ancora basse al mattino, tanto che non sono escluse locali gelate a quote collinari su tratti del Nordest e del Centro Italia.

METEO SABATO 17 APRILE. Un fronte in risalita dal Nord Africa e pilotato dalla depressione fredda mediterranea provocherà una certa instabilità al Sud e sulle isole, con cieli nuvolosi e qualche pioggia sparsa che andrà attenuandosi nel corso della giornata. Le temperature relativamente basse favoriranno anche qualche nevicata sull’Appennino, oltre gli 800m. Andrà meglio al Centro-Nord con maggiori schiarite, pur con una certa variabilità sul medio Adriatico che potrà sfociare in alcuni fenomeni nella prima parte della giornata in Abruzzo. Nel dettaglio: al Nord in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte delle regioni con annuvolamenti in sviluppo pomeridiano; qualche piovasco sulle Prealpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 11 e 16. Al Centro nuvoloso con piogge sparse in Sardegna, nubi in aumento altrove con locali fenomeni nelle interne. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 12 e 16. Al Sud instabile con associate precipitazioni tra Puglia, Campania, Basilicata, Calabria ed Est Sicilia. Temperature stabili, massime tra 11 e 15.

METEO DOMENICA 18 APRILE. Un nuovo impulso in risalita dal Mediterraneo si scontrerà con l’aria fredda in afflusso da nordest e darà origine a nuove condizioni di instabilità su Sardegna e regioni centro-meridionali, con fenomeni più frequenti sulle regioni centrali, dove la neve cadrà oltre i 1300m circa. Un po’ più di instabilità è attesa questa volta anche al Nord, in particolare sul Triveneto, con alcune piogge che cercheranno di propagarsi verso ovest fino a parte di Piemonte e Liguria e neve dai 1200m circa. Maggiori aperture invece sulle Alpi centro-occidentali. Nel dettaglio: al Nord nuvolosità variabile con qualche pioggia sull’Emilia Romagna in estensione a Liguria e basso Piemonte, altrove più isolate sui rilievi. Temperature in lieve diminuzione con massime comprese tra 10 e 14. Al Centro tempo instabile, specie nella seconda parte del giorno, con fenomeni sparsi, nevosi sopra i 1200m. Temperature in generale diminuzione, massime tra 11 e 15. Al Sud molte nubi ovunque con piogge sparse alternate a fasi più asciutte e soleggiate. Temperature perlopiù stazionarie, massime tra 11 e 15.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Giornata nel complesso stabile, caratterizzata da una nuvolosità variabile, talvolta irregolare, ma alternata a schiarite anche ampie. Nubi maggiormente estese sul basso Lazio, e sulle aree appenniniche, laddove non si escludono spunti piovosi in prevalenza deboli fra pomeriggio e prima sera. Clima che per il periodo, si presenterà ancora freddo al mattino, specie nelle valli appenniniche, mentre le massime saranno in leggero aumento comprese fra 15-18°C. Venti in rinforzo da nordest su Toscana, Umbria e alto Lazio, deboli e variabili sul basso Lazio. Mare poco mosso sotto costa, mosso a largo.

SABATO: Giornata caratterizzata dalla presenza di nubi alte stratiformi, di passaggio nel corso del giorno, sparse o talora estese con maggiori addensamenti a ridosso dell’Appennino specie laziale, laddove non si escludono deboli spunti piovosi. Temperature massime in lieve rialzo comprese fra 16-19°C. Venti da nordest, in prevalenza moderati su Toscana e Umbria, deboli da ovest-sudovest nel Lazio, anche qui in rotazione in serata da nordest, a partire dall’alto Lazio. Mare poco mosso o mosso.

DOMENICA: Condizioni meteo in peggioramento sulle regioni del medio Tirreno, complice la presenza di un vortice depressionario in quota alimentato da aria fredda, che si avvicinerà alle coste Laziali, favorendo nel corso della giornata un progressivo aumento della nuvolosità a partire dai settori costieri, con piogge sparse specie sul Lazio, in risalita poi a Toscana ed Umbria. Temperature in leggero calo. Quota neve a partire dai 1100-1400m. Venti moderati meridionali sul Lazio, deboli o moderati da nordest su Toscana e Umbria settentrionale. Mare poco mosso, mosso a largo

Commento del previsore Lazio

Giovedì nel complesso variabile sulle regioni del medio Tirreno, con nuvolosità sparsa, talvolta irregolare specie nelle ore pomeridiane, quando avremo maggiori addensamenti in formazione sulle aree appenniniche ed interne, in particolare del basso Lazio. Attesa quindi instabilità diurna con precipitazioni localmente a carattere di rovescio, fra bassa Toscana, viterbese ed aree interne del Lazio, nonché localmente sull’Umbria; piogge che tra pomeriggio e sera interesseranno anche i settori interni del basso Lazio. Precipitazioni a tratti nel corso del giorno attese anche sulla Garfagnana e aree appenniniche confinanti l’Emilia, con quota neve a partire dai 700-900m al mattino in risalita a 900-1100m nelle ore centrali. Clima ancora freddo al primo mattino, con minime prossime o poco superiori lo 0°C nelle valli appenniniche. Nel complesso stabile nei giorni a seguire, con nuvolosità variabile e qualche nube in più sulle aree appenniniche e basso Lazio, laddove non si escludono locali spunti piovosi nelle ore pomeridiane. Asciutto altrove con maggiori schiarite. Clima che per il periodo sarà ancora freddo al mattino, ma più mite nelle ore centrali specie da venerdì, quando le temperature massime saranno comprese fra 17/20°C. Più nubi domenica con possibili piogge sparse.

