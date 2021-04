World Press Photo 2021, vince l’abbraccio ai tempi del Covid-19

Amsterdam – E’ il danese Mads Nissen il vincitore dell’edizione 2021 del World Press Photo. La sua foto – che raffigura l’abbraccio fra un’anziana e la sua infermiera attraverso un telo di plastica -, infatti, è stata in grado di raccontare tutto il dolore della pandemia che, da più di un anno, hanno messo in ginocchio il mondo intero.

Rosa Luzia Lunardi ha 85 anni ed è isolata da cinque mesi nella casa di cura Viva Bem di San Paolo, Brasile, come protezione dal Covid. Poi, il 5 agosto 2020, il primo contatto: l’abbraccio dell’infermiera Adriana Silva da Costa Souza attraverso il telo di protezione. E nell’immagine c’è tutto: la solitudine, la paura, la solidarietà, la speranza.

“Questa immagine iconica del Covid-19 commemora il momento più straordinario della nostra vita, ovunque”, ha commentato Kevin WY Lee, membro della giuria.

“Per me è una storia di speranza e di amore nei tempi più difficili”, ha sottolineato Nissen, fotografo del quotidiano Politiken che già nel 2015 aveva vinto il World Press Photo con la foto di una coppia gay in Russia. La serie vincitrice di Photo Report of the Year (“World Press Photo Story of the Year”), un nuovo importante premio introdotto nel 2019, racconta storie d’amore influenzate dal conflitto israelo-palestinese del fotografo italiano Antonio Faccilongo per Getty Reportage.

Secondo gli organizzatori del concorso, che ha sede ad Amsterdam, più di 74.000 immagini sono state inviate da circa 4.300 fotografi in tutto il mondo. La cerimonia di premiazione si è svolta online a causa delle restrizioni per coronavirus. (fonte: Ansa)