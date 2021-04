Anzio, al via la riqualificazione delle aree verdi e delle rotatorie cittadine

Anzio – Ad Anzio, su indirizzo del nuovo Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Walter Di Carlo (leggi qui), che questa settimana si è insediato presso l’ufficio di Villa Adele, proseguono senza sosta le bonifiche straordinarie del territorio, coordinate dall’ufficio comunale all’ambiente, tramite camion, mezzi meccanici ed operatori ecologici ed ambientali che, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, sono tutti impegnati al servizio dei cittadini.

“In questi giorni, insieme alle innumerevoli bonifiche portate a compimento, – afferma l’Assessore Di Carlo – stiamo dando impulso a tutta una serie di interventi finalizzati alla riqualificazione delle aree verdi e delle rotatorie cittadine. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori e l’ufficio ambiente per l’ottimo lavoro svolto”.

