Anzio – Visita al Porto di Anzio, questa mattina, del Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione della Capo d’Anzio Spa, prof. Ernesto Monti, figura istituzionale di altissimo livello tecnico e scientifico. Insieme a lui il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, accolto dal Responsabile tecnico-operativo Gabriele Carannante, che ha voluto incontrare i dipendenti della società e salutare i ragazzi presenti al Molo Pamphili ed impegnati nell’evento ‘Next Generation Powerboat’, patrocinato dalla Federazione Italiana Motonautica.

L’impegno del nuovo CdA va avanti con determinazione, entusiasmo e soprattutto professionalità, per riportare ordine ed efficienza nella gestione della società e per rilanciare il Porto Innocenziano, in vista dell’arrivo della stagione 2021 che si annuncia, sin da ora, di grandi presenze ad Anzio.

Grazie all’eccellenza delle acque marine e all’ottimo lavoro portato avanti in questi mesi dall’Amministrazione De Angelis, la Città neroniana è ancora una volta deputata ad essere una delle mete balneari più ambite d’Italia ed a registrare il sold out in Porto e nelle attività turistiche del territorio.

La Città di Anzio è l’unica Bandiera Blu e Bandiera Verde della Provincia di Roma. I dati ufficiali 2021 dell’Arpa Lazio vedono Anzio primeggiare per la qualità delle acque di balneazione che, insieme al nuovo corso del Porto, ai 14 km di costa, ai parchi ed ai siti storici, risulteranno fondamentali per reagire alla crisi economica generata dalla pandemia.

