Fiumicino, il Blocco Studentesco rivendica: “Socializzazione Scolastica ora!”

Fiumicino – “Santa voglia di vivere! Socializzazione Scolastica ora!”.

Questo il testo dello striscione del Blocco Studentesco affisso vicino il Comune di Fiumicino.

“Questa frase vuole essere monito per tutti i ragazzi del territorio – inizia così la nota del movimento studentesco – che giorno dopo giorno, a seguito delle folli imposizioni del Governo, stanno perdendo il loro spirito di comunità, il diritto all’Istruzione e la loro voglia di vivere, giovane e sprezzante di tutto.

Non vogliamo che il giovane sia ridotto e alienato a mero oggetto di consumo, utile solo per guardare film in streaming e ordinare cibo online. È ora che i ragazzi tornino a socializzare, a riunirsi e a riscoprire quello che dovrebbe rendere un giovane il motore attivo di una società dinamica.

Lanciamo quindi una sfida trasversale – conclude la nota – ai giovani e al Comune di Fiumicino, ai primi che facciano sentire la loro voglia di rivalsa, di Vita, di ritorno alla comunità e che non si facciano annichilire da un progetto folle di omologazione di cui il Covid è solo il propulsore ultimo.

Al Comune, infine, che si faccia attore propositivo per un nuovo progetto di aggregazione giovanile sul proprio territorio invece di versare i giovani come unici colpevoli per l’aumento dei contagi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino