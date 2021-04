Formula Uno, Hamilton ad Imola con pole numero 99

Imola – Sono terminate le prove ufficiali del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il pluricampione mondiale di Formula Uno, Lewis Hamilton, partirà domani e ancora in pole position. Numero 99. E’ a un passo dal record delle cento partenze davanti a tutti. Su Mercedes punterà alla vittoria della competizione di Imola, che domani sarà dedicata a Fausto Gresini (leggi qui).

Voleranno in cielo le Frecce Tricolori e con inno italiano nell’aria, l’evento dei motori ispirato e organizzato per promuovere il Made in Italy nel mondo (leggi qui), le monoposto più forti del globo si daranno battaglia. Hamilton partirà davanti a tutti con il ottenuto alla ‘Q3’ di 1.14.411. Lo farà davanti alle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. La Ferrari sarà sola. Ossia parteciperà alla gara solamente una monoposto rossa, quella di Charles Leclerc. Carlos Sainz non è riuscito a qualificarsi.

Dietro alla Ferrari, al quarto posto della griglia di partenza ci saranno Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Settimo posto per Lando Norris e ottavo l’altro pilota su Mercedes Valtteri Bottas. Nono Esteban Ocon e chiude la top ten Lance Stroll.

