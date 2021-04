Montecarlo, la finale tra Tsitsipas e Rublev: sfida tra grandi tennisti

Montecarlo – Uscito Nadal per conto di Rublev, sarà proprio quest’ultimo a sfidare uno Tsitsipas in ascesa alla finale del Masters 1000 di Montecarlo.

Una gara tra grandi, che hanno superato i grandi nel torneo. Il greco ha vinto in due set sull’inglese Daniel Evans (6-2 6-1) e prosegue la statistica vincente nella competizione: non ha mai perso un set sino ad ora. Rublev ha conquistato la finale vincendo la sua semifinale con il norvegese Casper Ruud che aveva a sua volta superato Fabio Fognini ai quarti di finale.

Gli italiani avrebbero preferito assistere ad un incontro per il trofeo di Montecarlo con i loro tennisti azzurri per cui tifare. Accadde per Fognini nel 2019, poi vincitore, e nel futuro potrebbe esserci Jannik Sinner. Per il momento dovranno scegliere tra Tsitsipas e Rublev.

(foto@ATP Montecarlo 2021 – via Twitter, @atptour)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport