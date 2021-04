Pomezia, inaugurato il nuovo centro cottura della scuola dell’Infanzia comunale Sant’Andrea Uberto

Pomezia – Il Sindaco Adriano Zuccalà e l’Assessora Miriam Delvecchio hanno inaugurato il nuovo centro cottura della scuola dell’Infanzia comunale Sant’Andrea Uberto che servirà i circa 150 alunni frequentanti. Il nuovo centro cottura va ad aggiungersi ai 3 già attivi in città, garantendo pasti caldi e di qualità ai piccoli studenti.

“Continuiamo a migliorare la qualità delle nostre scuole – ha spiegato l’Assessora Delvecchio – Il pasto è un momento importante nella giornata dei più piccoli, non solo per la loro educazione alimentare ma anche per ciò che rappresenta in termini di socialità. Ringrazio tutti gli operatori del settore, incluse docenti e operatrici scolastiche che lavorano quotidianamente per il benessere dei nostri studenti”.

“Siamo orgogliosi di inaugurare questo nuovo centro cottura, una garanzia di alimentazione sana ed equilibrata per i nostri bambini – ha aggiunto il Sindaco Zuccalà – Inoltre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, ne sarà attivato un altro presso la scuola dell’infanzia di Santa Procula, il terzo centro cottura realizzato in 3 anni. La dimostrazione della forte attenzione della nostra Amministrazione al mondo scolastico”.

