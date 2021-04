Promozione turistica, Ciacciarelli (Lega): “Continua l’ascolto degli enti”

Regione Lazio – “Continua il percorso di ascolto di tutti gli attori che operano nel settore turistico del Lazio. In Commissione Turismo, di cui sono presidente, abbiamo incontrato, e continueremo ad incontrare, decine e decine di associazioni del settore, organizzazioni di categoria delle guide turistiche e i rappresentanti di altre realtà interessate al turismo, come il settore nautico”. Lo dichiara, in una nota, il presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli (Lega).

“L’obiettivo – spiega il Presidente – è verificare con i diretti interessati quello che occorre per migliorare il testo di legge sul turismo. Tutto questo non può prescindere dall’ascolto e dal confronto. Soprattutto nel contesto pandemico va studiato, insieme agli enti di promozione turistica del territorio, un piano di rilancio e supporto. È stato un confronto molto proficuo; bisogna continuare su questa strada, forti del contributo di tutti”.

