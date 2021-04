Pulizia delle spiagge, Plastic Free arriva ad Ardea il 18 aprile: ecco come partecipare

Ardea – “Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata a Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica. Il comune di Ardea ha concesso il proprio patrocinio gratuito per l’intervento di pulizia organizzato da Plastic Free“. Lo ha reso noto il Comune di Ardea attraverso una nota stampa.

“È intenzione di questa Amministrazione – prosegue il Comune – abbracciare tale iniziativa promuovendo la raccolta differenziata e informando la cittadinanza sull’importanza di cambiare le nostre abitudini per salvare le bellezze del nostro territorio”.

“Per partecipare è necessario compilare un modulo online. Si chiedo di portare con sé sacchi grandi biodegradabili e guanti tipo giardinaggio, preferibilmente non monouso per non creare altri rifiuti”.

(Clicca qui per compilare il modulo online per partecipare)

L’appuntamento è il 18 Aprile, presso Lungomare degli Ardeatini n.366, dalle 10.00 alle 12.00. Si raccomanda di arrivare alle ore 9.30 per l’organizzazione delle zone e dei gruppi di lavoro.

