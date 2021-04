Rifiuti ad Ardea, aumentano controlli e sanzioni. Possidoni: “È tornato il decoro”

Ardea – “Da qualche settimana è partito, in via temporanea in attesa di aggiudicazione finale, il servizio di igiene urbana con risultati ben visibili a cui si sono aggiunte le pulizie stradali, del verde pubblico e le bonifiche di tutto il territorio”. Così in una nota stampa l’assessore Alessandro Possidoni.

“Contemporaneamente sono iniziate operazioni di controllo per le vie di ogni quartiere, per verificare il rispetto del corretto conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza. Operazione che ha portato all’elevazione di innumerevoli sanzioni verso i trasgressori”.

“Ulteriori controlli saranno effettuati nei prossimi giorni – prosegue l’Assessore -. La nostra Amministrazione ha lavorato sin dall’inizio per migliorare il servizio, andando a pretendere requisiti essenziali nel definire il nuovo capitolato, le regole base del contratto. Oggi questo intenso coordinamento comincia a dare frutti tangibili”.

“Nello specifico, negli ultimi giorni, ci sono stati interventi su via Bergamo, via delle Idrovore, via Forlì, via Pratica di Mare, lungomare degli Ardeatini, viale Nuova Florida, quartiere valle Gaia, via Laurentina, via Castagnetta, villaggio Ardeatino, via Farmacia vecchia, quartiere Montagnano, via dell’Incastrino, via Campo di Carne, via Livorno, via Gorizia, via Lecce, via Reggio Emilia, via Modena, via Lucca, viale Marino, via Rieti, via Sant’Antonio e via Novara”.

“Nei prossimi giorni – conclude – il calendario prevede la pulizia del verde il ritorno al decoro anche delle scuole e dei siti archeologici nonché di ulteriori strade”.

