Roma, fa la spesa e al momento di pagare il conto prende a botte il proprietario

Roma – Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato Sant’Ippolito, diretto da Roberto Cioppa e della 2° Sezione Volanti, diretto da Marco Sangiovanni, sono intervenuti in via Eugenio Checchi dove un uomo introdottosi all’interno del Minimarket, aveva preso della merce e alla richiesta di pagamento da parte del proprietario lo aveva malmenato.

All’arrivo dei poliziotti, un cittadino nigeriano di 34 anni, era ancora all’interno del negozio intento ad inveire contro il proprietario e bloccato dagli agenti ha iniziato a divincolarsi sferrando calci e pugni e ferendo un agente ad un ginocchio, quest’ultimo ricorso a cure mediche presso il Policlinico Umberto I ha ricevuto una prognosi di 3 giorni.

Dopo aver restituito quanto asportato al proprietario, l’uomo è stato portato presso gli uffici del commissariato, danneggiando anche l’autovettura di servizio con calci e testate, tanto da costringere gli agenti a ricorrere allo spray capsycum d’ordinanza.

Il 34enne con numerosi precedenti di polizia, era solito aggirarsi in zona Tiburtina e nell’ultimo mese aveva messo in allarme vari commercianti della zona commettendo ai loro danni rapine e furti.

Lo schema era sempre lo stesso, dopo aver asportato merce di vario genere, alla richiesta di pagamento picchiava violentemente il proprietario per poi allontanarsi.

L’attività d’indagine del commissariato Sant’Ippolito avviata successivamente alla prima denuncia sporta, ha permesso di arrestare in flagranza il 34ene per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento di beni dello Stato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

