A spasso per la città con la cocaina nascosta nella mascherina: nei guai un 20enne

Roma – Nell’ambito di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Campagnano hanno denunciato in stato di libertà un 20enne albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il ragazzo è stato fermato dai Carabinieri, perché notato in strada con fare sospetto. Durante il controllo il 20enne si è mostrato particolarmente nervoso, comportamento che ha incuriosito i militari ad approfondire gli accertamenti: la perquisizione estesa alla mascherina di stoffa nera indossata dal fermato, ha permesso ai militari di rinvenire, in una tasca creata ad hoc nella fodera interna del dispositivo di protezione, 4 involucri contenenti cocaina, accuratamente nascosti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

(Il Faro online)