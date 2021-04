Civitavecchia, gabbiano intrappolato nei tiranti del ripetitore: intervengono i pompieri

Civitavecchia – Uno spettacolare salvataggio ha coinvolto la mattina di oggi 18 aprile 2021 i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Un gabbiano è rimasto intrappolato nei tiranti del ripetitore telefonico sito nel parco Martiri delle Foibe.

Allertati da alcuni passanti i Vigili del fuoco sono giunti sul posto con la 17A e l’autoscala, grazie a questa hanno potuto raggiungere il volatile. Una volta avvicinati al gabbiano hanno visto che gli si era recisa completamente un ala.

Liberato, gli uomini della Bonifazi hanno preso in carico il gabbiano, lo hanno portato in caserma e successivamente hanno contattato le guardie ecozoofile che lo hanno affidato alle cure della Lipu per un intervento chirurgico atto a salvare l’ala del volatile.

