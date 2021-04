Festival del gol all’Olimpico, la Lazio fa pokerissimo: Benevento k.o. 5-3

Roma – La Lazio prosegue la sua rincorsa a un posto in Champions League battendo all’Olimpico 5-3 il Benevento. L’autorete di Depaoli al 10’ mette subito la gara in discesa per la formazione capitolina che trova il raddoppio con Immobile al 20’, al 36’ è Correa su rigore a portare a 3 le marcature biancocelesti ma nel finale di tempo, Sau accorcia le distanze per i campani.

A inizio ripresa Montipò con un autogol permette alla Lazio di portarsi sul 4-1, al 62’ Viola su rigore dimezza lo svantaggio del Benevento, all’85’ Glik sigla il 3-4 dei campani ma nel recupero Immobile, che al 55’ aveva fallito un rigore, firma la sua personale doppietta fissando il punteggio sul 5-3. In classifica la squadra di Simone Inzaghi sale a 58 punti, quattro in meno della Juventus attualmente quarta forza del campionato, fermo a 30 il Benevento. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialSSLazio)