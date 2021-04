Tennis, Tsitsipas trionfa a Montecarlo: “Ho vinto sul mio campo preferito”

Montecarlo – Ha vinto il filosofo Tsitsipas. A Montecarlo il ‘dio Apollo del tennis’ ha trionfato in una finale giocata intensamente e in un’ora velocissima (6-3 6-3). Stefanos ha letteralmente strapazzato Andrey Rublev e si è portato a casa il primo trofeo monegasco della carriera: “Questa è la mia superficie preferita”. Ha detto il tennista al termine della gara.

Il 22enne greco ha conquistato la prima competizione in un Masters 1000 e non si aspettava una vittoria del genere: “Sapevo che sarebbe stato complicato contro il mio avversario”. Ha aggiunto molto emozionato e felice, di fronte a Rublev e ad un palazzetto all’aperto semi pieno. Aveva provato a vincere anche in Canada nel 2018 e a Madrid nel 2019, ma evidentemente il destino lo aspettava in Francia. Dove si conferma uno dei nuovi talenti dell’Atp. E’ in cima ora alla speciale classifica della ‘Race to Torino’, che vedrà i migliori sfidarsi in Italia a novembre nelle Finals.

E’ il titolo Atp numero sei per Tsitsipas. Lo mette in bacheca accanto al trionfo nelle Finals del 2019 e con 4 tornei della categoria 250 (Stoccolma 2018, Marsiglia e Estoril 2019 e Marsiglia 2020).

(foto@Rolex MonteCarloMastersFacebook)

