Vaccino anti-Covid, nel Lazio 1,5 milioni di somministrazioni

Roma – “Oggi nel Lazio raggiunto il tetto del 1,5 milioni di somministrazioni. Nella Regione Lazio un cittadino su cinque ha già ricevuto una dose di vaccino e il 10% ha completato il percorso vaccinale. Entro il mese di aprile si completeranno gli over 80 e buona parte degli over 70. Ieri, sabato 17 aprile, record di vaccinazioni per un giorno prefestivo, pari a 31.373″. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

(Il Faro online)