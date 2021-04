Anzio, furto negli spogliatoi del Bruschini: derubati i calciatori dell’Unipomezia

Anzio – Ennesimo furto negli spogliatoi dello stadio Bruschini di Anzio. Domenica mattina, mentre era in corso il primo tempo della partita di calcio tra Anzio Calcio e Unipomezia, gli atleti pometini sono stati derubati di tutto quello che avevano negli spogliatoi. Non è la prima volta che accadono furti nello stadio Bruschini, l’ultimo infatti risale a poche settimane fa, e le vittime furono proprio i calciatori dell’Anzio Calcio 1924.

Per ora i Carabinieri di Anzio e Pomezia non hanno ricevuto alcuna denuncia formale di furto, ma la società ha tentato di chiarire la situazione e condannare il terribile gesto in una nota pubblicata sui social: “Nel corso della gara tra Anzio e Unipomezia ignoti hanno scavalcato la rete del campo B del Bruschini e, forzando il lucchetto degli spogliatoi, hanno derubato i giocatori dell’Unipomezia dei propri oggetti personali”.

“La società condanna in maniera decisa l’episodio – scrive su Facebook l’Anzio Calcio – ed esprime vicinanza al club pometino, ma al tempo stesso declina ogni responsabilità in merito all’accaduto. L’impianto comunale è stato oggetto di furti che hanno colpito l’Anzio Calcio in più di una circostanza in questa stagione e che sono sempre stati prontamente denunciati.

Oggi, per tentare di prevenire nei limiti del possibile eventi simili, è stata consegnata la chiave del lucchetto dello spogliatoio anche al magazziniere dell’Unipomezia, consentendo a quest’ultimo di rimanere nell’area spogliatoi ma neanche queste misure hanno dissuaso i malintenzionati dal commettere l’ennesimo furto.

Un fatto che lede in maniera importante l’immagine dell’Anzio Calcio, per di più in una stagione in cui la società sta facendo sforzi significativi, anche dal punto di vista economico, per disputare un campionato interrotto e ripreso con ulteriori costi.

L’auspicio – conclude – è che simili episodi non si ripetano più e, soprattutto, che i responsabili vengano consegnati nelle mani della giustizia”.

