Fiumicino, pubblicate le graduatorie provvisorie delle scuole dell’infanzia comunali

Fiumicino – “Sono state pubblicate oggi le graduatorie provvisorie relative alle scuole dell’infanzia comunali di Fiumicino, per l’anno scolastico 2021-2022″. Lo fa sapere l’Assessore alla Scuola, Paolo Calicchio. Le graduatorie sono consultabili all’indirizzo (clicca qui).

“A seguito della pubblicazione del bando, lo scorso gennaio, i genitori, mediante l’accesso a Spid – spiega l’assessore -, hanno inoltrato la domanda di iscrizione, che doveva essere sottoscritta per una sola delle sette scuola dell’infanzia comunali: L’Aquilone di Viale Danubio e Il Faro Incantato di Via Giuseppe Fontana a Isola Sacra; Lo Scarabocchio di Via Porto Santo Stefano a Fiumicino; La Scatola Magica di Viale di Focene, a Focene; La Giostra di Via dei Tipografi a Torrimpietra; L’Arcobaleno di Via Porto Venere a Fregene e La Coccinella di Via Varsavia al Parco Leonardo”.

“Tutti coloro che dovessero riscontare, sulle graduatorie provvisorie, un punteggio diverso da quello attribuito in fase di iscrizione, ricevuto via email dal sistema, potranno richiedere informazioni e presentare opposizione, entro e non oltre otto giorni dalla pubblicazione delle medesime – sottolinea ancora Calicchio -. La richiesta di informazioni o la presentazione di ricorsi dovrà avvenire esclusivamente accedendo ai Servizi Telematici – Scuole dell’Infanzia, presente sull’home page del sito istituzionale del Comune, www.comune.fiumicino.rm.it, utilizzando lo Spid”.

“Una volta effettuato l’accesso nell’area dedicata a ‘Scuole dell’Infanzia – Servizi Scolastici’ – conclude – sarà possibile selezionare la richiesta di informazioni mediante il tasto ‘Info graduatoria’, oppure, procedere alla compilazione del form per la presentazione del ricorso, accessibile selezionando ‘Opposizione graduatoria’. Le controdeduzioni saranno successivamente comunicate agli interessati”.

