Fiumicino, ragazzo precipita da un palazzo: è in codice rosso

Fiumicino – Un ragazzo è precipitato da un palazzo nella zona del mercato del giovedì, a Fiumicino. Il fatto è accaduto intorno alle ore 20.30 di oggi, 19 aprile, e il giovane è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.

Stando a quanto riferito dagli investigatori, il ragazzo non era da solo al momento della caduta. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, e nei prossimi giorni saranno chiarite le dinamiche della vicenda.

