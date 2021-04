Ardea – “Questa mattina ho avuto il grande piacere d’incontrare ad Ardea la senatrice Barbara Floridia. La Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione, accompagnata dal deputato Manuel Tuzi, ha voluto constatare di persona la situazione delle scuole nella nostra città”. Così in una nota il sindaco di Ardea Mario Savarese.

“Ci siamo a lungo soffermati nell’analizzare i dati della popolazione scolastica – prosegue il Sindaco – che da troppo tempo ormai soffre di carenza di strutture, insufficienti e talvolta inadeguate. Ho potuto mostrare i progetti che abbiamo preparato per realizzare presso il quartiere della Nuova Florida un nuovo polo scolastico che accoglierà bambini dai zero ai 10 anni. La visita si è conclusa con un breve sopralluogo in alcune delle nostre scuole.

“La senatrice – conclude il Sindaco – è rimasta molto colpita dal fatto che Ardea non abbia ancora una scuola superiore e ha mostrato interesse nel progetto di realizzare qui, nel nostro territorio, non una succursale, ma un vero e proprio istituto tecnico d’indirizzo agrario: una tipologia d’insegnamento totalmente assente in tutta l’area dell’agro romano”.

