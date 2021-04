Ostia, aggredisce i poliziotti mordendo la mano a un agente: arrestato

Ostia – Nella serata di ieri gli agenti del X Distretto di Lido di Roma e della sezione Volanti sono intervenuti in via Antonio Forni per la segnalazione al Nue 112 di una lite. Quando sono arrivati gli operatori di polizia hanno trovato un 29enne romano che ha spintonato e morso ad una mano uno dei poliziotti del Distretto Lido di Roma.

Il giovane è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il poliziotto, per il morso e le ecchimosi riportate, è stato refertato con una prognosi di 10 giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

