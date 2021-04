Pomezia, sorpresi a vendere droga ad un 14enne in un garage: 2 arresti

Pomezia – Sorpresi a vendere droga in un garage ad un minorenne. E’ successo a Pomezia, nella mattinata di ieri, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, transitando nei pressi di una nota “piazza di spaccio” di via Fellini, hanno notato la presenza di un giovane di 32anni, già noto alle forze dell’ordine poiché già sottoposto agli arresti domiciliari.

L’uomo, invece di trovarsi all’interno del proprio domicilio, sostava all’ingresso del condominio e si dirigeva verso un garage riconducibile ad altre persone.

I militari hanno deciso di vederci chiaro ed hanno fatto scattare un blitz all’interno del garage, dove hanno sorpreso un 34enne nell’atto di cedere uno “spinello” ad un 14enne. La perquisizione sul posto ha permesso ai Carabinieri di rinvenire altri 49 grammi di hashish.

Per i due sono scattate le manette e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

