Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La depressione che da giorni staziona sul Mediterraneo centrale, alimentata da aria fredda in discesa dal Nord Europa, si attarderà anche nell’inizio della nuova settimana ed influenzerà il tempo sulle nostre regioni determinando una certa instabilità con temperature ancora inferiori alla norma. Intorno a metà settimana, inoltre, dovremo fare i conti con il passaggio di un fronte in arrivo dalla Francia che determinerà un certo peggioramento al Nord mercoledì, in trasferimento nei giorni successivi al Centro-Sud.

METEO LUNEDÌ 19 APRILE. Avvio di giornata già instabile sulle regioni meridionali e sulle centrali adriatiche con piogge e rovesci più frequenti su Calabria tirrenica e nord Sicilia, anche temporaleschi, qualche scroscio di pioggia anche sulla Sardegna, specie occidentale. Maggiori schiarite al Nord e sulle regioni del medio alto Tirreno. In giornata instabilità in intensificazione su Friuli VG, Prealpi lombardo-venete ed entroterra ligure con formazione di alcuni rovesci, ma anche lungo tutta la dorsale appenninica e sulle regioni meridionali in genere, dove frequenti saranno i rovesci, anche temporaleschi. In serata persistono le piogge su Calabria tirrenica, nordest Sicilia, Basilicata, Puglia, dorsale abruzzese-laziale. Limite neve sui 1300/1400m sulla dorsale appenninica. Temperature massime in lieve aumento al Centro-Nord. Venti tesi di Maestrale, anche forti al Sud.

METEO MARTEDÌ 20 APRILE. Schiarite al mattino, anche ampie, ad eccezione di bassa Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e nordest Sicilia dove saranno ancora in corso piogge e rovesci sparsi, così come sull’ovest della Sardegna. In giornata aumenta di nuovo l’instabilità lungo l’Appennino con formazione di piogge e rovesci sparsi, dall’entroterra ligure fino alla Puglia e con neve dai 1400/1500m. Qualche rovescio in formazione anche su Friuli VG e Prealpi lombardo-venete, ma a carattere più isolato, permangono schiarite sui restanti settori. In serata graduale attenuazione dei fenomeni, ma tende a peggiorare al Nordovest con nuvolosità in intensificazione e qualche rovescio in arrivo su Ponente Ligure ed ovest Alpi. Temperature in aumento.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: la circolazione si mantiene depressionaria e piuttosto fredda. Giornata variabile su Toscana, Lazio e Umbria, tra nubi irregolari e aperture. Tra pomeriggio e prima serata numerosi rovesci localizzati in formazione sulle zone interne e in particolare sulle aree appenniniche. Temperature senza particolari variazioni; clima ancora freddo per il periodo, con neve dai 1100-1400m. Venti deboli o localmente moderati tra Nordest e Ovest-Nordovest. Mare da poco mosso a localmente mosso.

MARTEDI’: nonostante la pressione sia in graduale rialzo, rimane in eredità un regime piuttosto instabile sulle regioni del medio versante tirrenico. Infatti dopo una mattinata discreta tra sole e nubi irregolari, avremo uno sviluppo di nuovi locali rovesci sulle zone interne nel corso del pomeriggio, specie a ridosso dell’Appennino. Temperature in leggero rialzo. Venti deboli o moderati occidentali. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Lunedì e martedì giornate caratterizzate da nuvolosità nel complesso variabile sulle regioni del medio Tirreno, con instabilità diurna diffusa sulle aree interne e appenniniche, che saranno interessate da rovesci a macchia di leopardo nel corso del pomeriggio e nella prima sera. Maggiori schiarite sui settori costieri di Toscana e Lazio. Probabile un nuovo guasto delle condizioni meteo a partire da mercoledì sulla Toscana (specie settentrionale) e giovedì anche su Lazio ed Umbria, con piogge sparse e possibili rovesci. La primavera prosegue dunque fresca e instabile.

Fonte: 3B Meteo