Sport all’aperto per i bimbi dell’Istituto Ardea II: il progetto del Comune

Ardea – “Di concerto con il Presidente Antonio Pezone, dell’Asd Racing Club di Ardea, che ha in gestione il Campo Sportivo di Campo di Carne, l’Istituto Ardea II, nella figura della dirigente Fulvia Schiavetta e sulla base di un progetto sollecitato dalla prof Paola Corai, porrà in atto quello che il Ministero sta chiedendo di incoraggiare: ‘Con il supporto del terzo settore, delle associazioni sportive, di educatori e di esperti in scienze motorie si potrebbero coniugare attività educative, di socializzazione e sportive’ (Sottosegretario dell’Istruzione Sasso, in occasione della Giornata Internazionale dello Sport)”. Così in una nota l’Assessore Sonia Modica.

“Non solo scuola: l’attività didattica ‘curriculare’, ovvero nelle ore di lezione previste a scuola, offre percorsi di educazione fisica che, tuttavia, con l’interdizione delle palestre, impedisce l’opportunità di vivere la formazione del corpo che è un tutt’uno con la presa di coscienza di sé e delle proprie abilità.

Lo sport e il movimento fisico sono fondamentali per la ripartenza. Le limitazioni e l’inattività fanno preoccupare per le ripercussioni sul benessere fisico e psicologico dei minorenni italiani. L’attività sportiva promuove e insegna valori che in una fase di crisi diventano fondamentali: il rispetto, la solidarietà, la cooperazione, la condivisione e l’impegno.

Lo sport di base rafforza l’inclusione sociale – conclude Modica – e l’integrazione dei bambini e ragazzi con minori opportunità. Per questo cerchiamo di far tornare presto i più giovani a fare sport. E a breve aggiornamento sull’Outdoor education, anche sportiva. Com’è il detto? ‘mens sana in corpore sano’ (In un corpo sano la mente è sana). I Servizi Educativi e Scolastici di Ardea, il Sindaco, Mario Savarese e la sottoscritta, ringraziano”.

