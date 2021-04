Anzio, interventi in corso per la nuova segnaletica sul territorio comunale

Anzio – “Al Quartiere Marconi di Anzio, è stato ultimato l’intervento per la nuova segnaletica verticale ed orizzontale; nuovi posti auto, per le persone con disabilità, sono stati istituiti in Piazza Liguria, Piazza Umbria ed in Via Lazio”. Lo comunica l’Assessore alla pianificazione del territorio del Comune di Anzio, Gianluca Mazzi, in riferimento alle opere in corso per il restyling della segnaletica stradale.

“Nel pomeriggio di ieri si è intervenuto, con la nuova segnaletica, in Via Jenne, all’altezza della Scuola Ivana Gregoretti, con i parcheggi per le persone con disabilità, con le strisce pedonali, con l’area fermata scuolabus e con l’istituzione di una zona di sicurezza anticovid, per favorire l’entrata e l’uscita degli alunni”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio