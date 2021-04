Ardea, gli eredi di Manzù citano il Comune per danni: il Tar respinge la richiesta

Ardea – “Sono pienamente soddisfatto della sentenza del Tar che ha rigettato la richiesta per danni avanzata dagli eredi Manzù”. Lo comunica in una nota il sindaco di Ardea Mario Savarese.

“Il Comune – spiega Savarese – era stato chiamato in causa per inerzia nel concedere l’autorizzazione alla cremazione dei resti mortali del maestro e il danno reclamato ammontava complessivamente a 80.000 euro.

Il giudice ha ben compreso la difficile posizione del Sindaco, che da un lato era obbligato a concedere la traslazione e la cremazione, e dall’altro non poteva non tenere conto dell’interesse diffuso della cittadinanza che a gran voce chiedeva che il maestro continuasse a riposare nel sepolcro presso il museo a lui stesso intitolato.

Questa dolorosa vicenda – conclude il Sindaco – si conclude come la legge impone, e l’ente non si è affatto dimostrato schizofrenico nell’atteggiamento adottato nella circostanza”.

