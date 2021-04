Assovolo in piazza per Alitalia: ristori Covid per salvare la compagnia

Roma – ”Ristori Covid per salvare l’operatività di Alitalia. Domani scenderemo in piazza per rilanciare una grande compagnia di bandiera”. Così, in una nota, il segretario generale Davide Carovana del sindacato Assovolo, che aggiunge: “Domani saremo in piazza SS. Apostoli con tutte le sigle del trasporto aereo per salvaguardare Alitalia, il settore turistico italiano e migliaia di posti di lavoro.

“Oggi in audizione alla camera dei deputati abbiamo consegnato un documento con delle proposte su Alitalia e sulla futura Compagnia di Bandiera – prosegue Davide Carovana – che abbiamo anche inviato a tutti i Ministeri competenti che faranno parte del tavolo permanente sulla crisi del settore promesso dal Ministro Giancarlo Giorgetti nell’ultimo incontro al MISE”.

“Assovolo ha ribadito che occorre attuare una riforma di tutto il settore del trasporto aereo – sottolinea Davide Carovana – e che tale riforma è contenuta nel DDL 727/2018 che giace da 3 anni in parlamento. Non vorremmo che dopo i ristori Covid e il piano alternativo presentato al Governo e alle Istituzioni la nuova compagnia di bandiera avesse ancora i problemi degli ultimi anni di deregulation del settore creati dalle Low Cost e da un sistema aeroportuale non in grado di supportarla”.

(Il Faro online)