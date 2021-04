Cerveteri, tragedia a Campo di Mare: muore un surfista

Cerveteri – Tragedia ieri pomerggio, 19 aprile, sul litorale di Campo di Mare, un 64enne è morto mentre faceva windsurf.

E’ successo tutto in una manciata di secondi. Il 64enne, infermiere appassionato di windsurf, si trovava sulla sua tavola quando è caduto in acqua.

Era in compagnia di un suo amico che ha assistito alla scena e ha cercato di soccorrerlo portandolo a riva. In breve sono arrivati anche gli uomini della Capitaneria di porto, i carabinieri e la polizia locale oltre ai sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per rianimarlo.

Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Il 64enne non ce l’ha fatta.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri