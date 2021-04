Coronavirus, Papa Francesco dona mascherine e respiratori alla Colombia

Città del Vaticano – Il Papa ha donato materiale sanitario alla Colombia per la cura dei malati di Covid. Si tratta di quattro respiratori polmonari, diverse maschere di protezione e circa duecento occhiali di protezione. È stato il nunzio apostolico, monsignor Luis Mariano Montemayor, a fare arrivare i doni del Papa nelle aree del Paese particolarmente colpite dalla pandemia. “Questo gesto si unisce alla continua sollecitudine di Francesco per la Colombia in molti ambiti, esprimendo la sua attenzione per tutte le Chiese“, affermano i vescovi colombiani in una nota.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano