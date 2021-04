Covid-19, in Italia stato d’emergenza fino al 31 luglio: c’è l’ok del Cts

Roma – Coronavirus in Italia e stato d’emergenza prorogato fino al 31 luglio, c’è il parere favorevole del Cts. “Alla luce degli scenari epidemiologici e considerato il sovraccarico attuale dei servizi territoriali ed ospedalieri, il Cts ha espresso parere favorevole al mantenimento dello stato di emergenza fino al 31 luglio, per affrontare al meglio le misure di contenimento e supportare la campagna vaccinale che vede attualmente come target prioritario le fasce fragili della popolazione”, afferma Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato tecnico-scientifico, in una nota. (fonte Adnkronos)