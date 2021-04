Evade dai domiciliari a Latina per fare un tour nella Capitale: arrestato

Roma – Il 18 aprile 2021 i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti, nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso un cittadino indiano di 33 anni, pregiudicato, mentre passeggiava nel territorio di competenza della Stazione.

Una volta fermato e proceduto ai controlli si è potuto appurare che lo stesso stava scontando la pena degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Latina.

Sono quindi scattate le manette nei suoi confronti e lo stesso è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per il giorno successivo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo