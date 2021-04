Gaeta, a passeggio con i figli nonostante sia positiva al Covid: mamma denunciata

Gaeta – Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato di Gaeta, secondo le direttive impartite dalla Questura di Latina, hanno predisposto mirati servizi di controllo finalizzati a garantire il rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid – 19.

I controlli si sono svolti non solo nelle zone centrali della cittadina pontina, ma anche sul litorale e le aree verdi che sono stati sotto osservazione.

In particolare, nel corso dei predetti servizi di prevenzione e controllo del territorio, è giunta anche una segnalazione alla Centrale Operativa di Latina, attraverso l’applicativo Youpol, in ordine ad assembramenti sul lungomare di Serapo.

In effetti, gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno così multato 5 giovani di Fondi che si erano allontanati dal proprio Comune senza alcun valido motivo, mentre altri sono stati sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina, che, addirittura, in una circostanza, era stata dimenticata a casa.

Una donna, identificata mentre era a passeggio con i suoi figli, invece, è stata deferita alla competente Procura della Repubblica in quanto da un controllo al terminale è emerso che stessa avrebbe dovuto osservare un periodo di isolamento fiduciario, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione, in quanto nei giorni scorsi era stata accertata la sua positività al virus Sars-Cov-2.

I servizi straordinari per verificare il rispetto delle normativa sul contenimento dell’epidemia Covid-19 proseguiranno anche il prossimo fine settimana.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Gaeta