“Io sono con te tutti i giorni” è il tema della prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani

Città del Vaticano – Domenica 25 luglio si celebrerà la I Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Il tema scelto dal Santo Padre per la Giornata è “Io sono con te tutti i giorni” (cfr. Mt 28,20) e intende esprimere la vicinanza del Signore e della Chiesa alla vita di ciascun anziano, specialmente in questo tempo difficile di pandemia.

“Io sono con te tutti i giorni” è anche una promessa di vicinanza e speranza che giovani e anziani possono esprimersi a vicenda. Non solo i nipoti e i giovani, infatti, sono chiamati a farsi presenti nella vita degli anziani, ma anche anziani e nonni hanno una missione evangelizzatrice, di annuncio, di preghiera e di generazione dei giovani alla fede.

Per favorire la celebrazione della Giornata nelle chiese locali e nelle realtà associative, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita proporrà, da metà giugno, alcuni strumenti pastorali che saranno disponibili sul sito www.amorislaetitia.va

