Latina, impianti termici accesi fino a giovedì 22 aprile

Latina – Con ordinanza n. 86 del 19 aprile 2021, il Sindaco Damiano Coletta ha esteso la durata di accensione degli impianti termici autorizzandone l’accensione facoltativa fino a giovedì 22 aprile 2021.

Il provvedimento è stato emesso per accogliere le istanze giunte da diversi cittadini, considerato l’insolito abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza.

