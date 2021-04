Roma – Bandiere, slogan e cori contro la “compagnia Bonsai”. È in corso la manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma dei lavoratori di Alitalia, indetta per oggi, lunedì 21 aprile, da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Ugl Trasporti.

La protesta si svolge davanti la sede romana della Commissione europea. Al centro della manifestazione, ancora il doppio nodo della crisi di liquidità in cui versa Alitalia in Amministrazione straordinaria e le condizioni poste dalla Ue per il rilancio della nuova compagnia di bandiera Ita, che i sindacati giudicano “impeditive alla partenza di una grande compagnia di bandiera, ma piuttosto adeguate a un vettore anonimo, regionale e senza prospettive occupazionali”.

Intorno alle 11:30 è stata ricevuta una delegazione sindacale composta dal segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito, la segretaria nazionale della Fit Cisl Monica Mascia, il segretario nazionale di UilTrasporti Ivan Viglietti, il vicesegretario nazionale di Ugl Trasporto Aereo Stefano Pietrini e il segretario nazionale Usb Francesco Staccioli sul tema Alitalia.

Il ministro Orlando: “Non vogliamo che Alitalia diventi una preda”

“È ancora aperta una interlocuzione con la commissione Ue“, ha spiegato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Il Messaggero, “e sul fronte Alitalia sono state tante le occasioni perse in passato. Nella trattativa Bruxelles bisogna tenere conto anche della dimensione che deve avere Ita per essere competitiva rispetto alle altre compagnie”.

“Inoltre – aggiunge – è giusto difendere i livelli occupazionali e dare a Ita una dimensione tale che le consenta di essere sostenibile, stabile, di andare avanti”.

“La trattativa deve tenere conto della situazione che stiamo attraversando. Non vogliamo che diventi una preda. Siamo consapevoli che se sarà eccessivamente sottodimensionata questo sarà il pericolo. Per questo insisteremo per far valere le nostre esigenze, gli interessi del Paese. È evidente che la compagnia deve ripartire approfittando della ripresa dei traffici. I tempi più che dalla commissione Ue mi sembrano dettati da questa esigenza. Sarebbe assurdo non sfruttare la ripartenza. Quanto agli ammortizzatori non mi sembra corretto definirli nel dettaglio adesso, con il negoziato aperto con la Ue”.

“Di certo – conclude Orlando – posso assicurare che ridurremo eventuali impatti sull’occupazione. Ci sono vari scenari allo studio e vari strumenti che possono essere utilizzati. Ci stiamo lavorando insieme al Mims, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili”. (fonte: Ansa)

Il Sindaco di Fiumicino: “La nostra compagnia deve essere trattata come tutte le altre”

“Anche oggi, come Amministrazione comunale di Fiumicino, abbiamo voluto stare compatti al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Alitalia e dell’indotto, ai sindacati in piazza a Roma a protestare per il futuro della compagnia di bandiera”, ha scritto su Facebook il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Siamo interessati direttamente alla questione per le enormi ricadute che i tagli voluti dal Governo Draghi per Alitalia avrebbero sulle famiglie e i cittadini del nostro territorio – sottolinea -. La nostra compagnia di bandiera va trattata come tutte le altre compagnie di bandiera europee, non va ridotta a una mini-compagnia e vanno difesi i livelli occupazionali. Saremo sempre al vostro fianco in questa battaglia”.

(Il Faro online)