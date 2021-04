Anzio, approvato il progetto dei lavori di rete idrica lungo via Cavallo Morto

Anzio – Nella mattinata di ieri, 20 aprile, la Giunta comunale di Anzio ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei “lavori di completamento delle reti idriche e fognarie nelle strade laterali di via Cavallo Morto”, redatto dalla società Acqualatina Spa.

“In seguito all’approvazione della delibera, – afferma il sindaco, Candido De Angelis – la società Acqualatina, finalmente, potrà avviare i lavori lungo via di Cavallo Morto, che consentiranno a numerose famiglie della zona di allacciarsi alle nuove condotte”.

Insieme alla delibera è stato approvato “il piano particellare per la costituzione di servitù“, redatto dall’Ufficio tecnico comunale. “Le spese per la realizzazione delle opere, pari a circa 645.000,00 euro, – comunica il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Danilo Fontana – sono a totale carico dell’ente gestore del Servizio Idrico Integrato“.

