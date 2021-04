Ardea – Movimenti misteriosi ad Ardea, dove questa mattina all’alba sono stati ritrovati dei cumuli di cenere collocati in vari punti nella zona Rio Verde.

A segnalare il ritrovamento sono stati i cittadini. Probabilmente si tratta dei residui di due incendi, trovati davanti a due attività sulla via Laurentina all’incrocio con viale Nuova Florida, uno di rimpetto all’altro e a pochi metri tra le serrande della nota farmacia di Rio Verde e di un’ agenzia immobiliare. Il mucchio di cenere che ha destato più stupore è stato quello rinvenuto sotto alla bassa recinzione del noto autosalone “Ucci”.

Mille pensieri sono venuti alla testa di passanti e curiosi, specialmente di chi ha seguito come politico i tristi trascorsi degli incendi di Ardea che tanto hanno turbato la stessa popolazione. Non si può dire certo che Ardea sia estranea agli incendi, dato che – soprattutto negli anni scorsi – sono state date alle fiamme auto, serrande, portoni di case, barche di giornalisti e politici, ex comandanti in pensione e personaggi vari.

Lo stupore è stato quello di aver visto il muro di cinta dell’autosalone nero a causa delle fiamme, un piccolo rogo, forse appiccato da qualche incosciente che voleva aspettare l’alba attorno al fuoco, o forse l’intento era ben più malevolo. Il piccolo incendio, proprio a ridosso dell’autosalone dove sono parcheggiate centinaia di automobili in mostra, avrebbe potuto facilmente distruggere tutto con grande danno economico.

Fortunatamente non è successo nulla, ma la notizia è giunta comunque ai Carabinieri della locale tenenza che approfondiranno la questione. La tesi più accreditata, al momento, sembra essere quella di un pericoloso gioco di incoscienti ragazzi.

