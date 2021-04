Fiumicino – Una straordinaria sorpresa oggi, 21 aprile 2021, si è palesata vicino alle coste di Fiumicino: un raro esemplare di balena grigia è stato avvistato alla foce del Tevere, nei pressi del Vecchio Faro. L’esemplare nuotava a pochissimi metri dalla costa, sotto gli occhi increduli di alcuni pescatori, ma si sarebbe avvicinato perché era in difficoltà.

Come si può vedere dal video e dalle immagini che stanno girando su WhatsApp in queste ore tra i residenti, la balena si è avvicinata alle scogliere e ad alcune barche. Ciò lo rende uno dei rari avvistamenti a così poca distanza e ad acque così basse, verificatosi in queste zone. Il tempestivo intervento della Guardia Costiera è stato necessario affinché il cetaceo venisse soccorso e spinto verso il mare aperto.

Circa una settimana fa, una rara balena grigia era stata avvistata anche nei pressi delle coste di Ponza (leggi qui) e non si esclude che si possa trattare dello stesso esemplare che, risalendo la costa, sia giunto fino a Fiumicino. In ogni caso, non vi è dubbio che episodi come questo ci fanno ricordare quante bellezze e quante biodiversità racchiude il nostro mare, che devono essere salvaguardate e tutelate.

