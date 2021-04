Roma – Il Consiglio dei ministri ha dato oggi, 21 aprile 2021, il via libera al nuovo Dpcm che entrerà in vigore da lunedì 26 aprile 2021 e sarà valido fino al 31 luglio (leggi qui). Ecco cosa cambia per bar e ristoranti.

La prima novità del provvedimento consiste nella riapertura di bar e ristoranti in zona gialla anche di sera, purché all’aperto, nel rispetto del distanziamento tra i tavoli e delle norme anti contagio.

L’attività di ristorazione sarà, quindi, consentita sia a pranzo che a cena, con consumazione sul posto, ma solo negli spazi esteri del locale. Sarà possibile, invece, sedersi ai tavoli nei ristoranti al chiuso dal primo giugno.

(Fonte: Adnkronos)