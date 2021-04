D’Amato: “Da domani al via le vaccinazioni nelle carceri”

Regione Lazio – “Prenderanno il via da domani 22 aprile le attività di vaccinazione riservate alla Polizia Penitenziaria e i detenuti degli Istituti di pena di tutto il territorio regionale.

In pochi giorni completeremo le operazioni con il vaccino Moderna. Ringrazio tutti i nostri operatori sanitari e le USCAR per l’impegno straordinario e l’efficienza dimostrata e la collaborazione da parte del personale dell’Amministrazione penitenziaria”. – Lo afferma l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

